Felicitan al equipo de estudiantes de la UVG tras la hazaña del lanzamiento del "Quetzal 1"

Tomando la última estrofa del Himno Nacional de Guatemala, varios usuarios en redes sociales felicitaron al equipo que hizo posible que el primer satélite guatemalteco fuera lanzado hacia el espacio exterior.

El lanzamiento tuvo lugar en la Estación de la Fuerza Aérea, en Cabo Cañaveral, Florida, Estados Unidos, con rumbo a la Estación Espacial Internacional, el viernes 6 de marzo, hecho que quedará registrado en los anales de la historia.

La Asociación de Estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad del Vale de Guatemala (UVG), felicitaron al equipo del CubeSat por la culminación de este "sueño" que inició en 2014.

Por su parte, el presidente de la República, Alejandro Giammattei, también se unió a las felicitaciones a los jóvenes estudiantes de la UVG.

Felicito a los estudiantes de la UVG por poner en alto el nombre de Guatemala llevando el primer satélite guatemalteco al espacio.

El codirector del proyecto CubeSat, Luis Zea, también se manifestó y agradeció a parte de los involucrados por medio de una fotografía que compartió en sus redes sociales.

Thanks for bringing Guatemala’s first satellite to Station @SpaceX #CRS20 @quetzal1_uvg @uvggt Picture: @ivancastro pic.twitter.com/ty8X9YOFYt

— Luis Zea (@SpaceLuisZea) March 7, 2020