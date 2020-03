Reportes reflejan la crueldad en crímenes contra niñas y adolescentes durante 2020

Saña, tortura y misoginia (odio contra la mujer) evidenciaron los cuerpos de 17 niñas y adolescentes que fueron asesinadas en los primeros 55 días de 2020.

De ese grupo, cuatro víctimas eran menores de 7 años. Seis estaban entre los 8 y 11 años y otras siete oscilaban entre las edades de 13 y 15, según el Grupo Guatemalteco de Mujeres (GGM).

Los sospechosos, en su mayoría, son personas de su círculo cercano, quienes aprovecharon su relación desigual de poder para darles muerte de forma violenta.

Las raíces de la violencia se remontan al pasado y, en particular, al conflicto armado interno, que duró 36 años en Guatemala, según la explicación de Jessica Monterroso, una de las abogadas de Mujeres Transformando el Mundo (MTM).

El GGM es una organización feminista que promueve la reivindicación de los derechos humanos de las mujeres. Mientras que MTM es una ONG que propicia el acceso a la justicia penal para las niñas, adolescentes y mujeres sobrevivientes de la violencia.

El 2 de febrero, a la orilla de un río en Santa Cruz Barillas, en Huehuetenango, fueron localizadas decapitadas dos hermanas, de 8 y 10 años. En el lugar también encontraron la cabeza de una prima, de 11.

Tres días después, el 5 de febrero, en la aldea Chichimecas, en Villa Canales, fue ubicado el cuerpo calcinado de Chelsiry Paola Hernández, de 12 años. El principal sospechoso es su tío político Edgar Marroquín, de 30.

Este último caso lo conoce Esteban Celada, abogado de MTM. Él explica que antes la víctima sufrió distintos tipos de violencia antes de morir, incluida la sexual; además, asegura que en su cuerpo quedó plasmada la misoginia, la saña y la alevosía.

“Pareciera que Chelsiry no murió en un accidente de tránsito, como dijo el agresor, sino por asfixia o estrangulamiento. Se encontraron vestigios de sangre en la tráquea”, indicó.

El juez que conoce el caso de Chelsiry ligó a proceso a Marroquín por el delito de femicidio y lo envió al Centro Preventivo para Varones, ubicado en la zona 18 capitalina.

En su resolución explicó que el cuerpo de la víctima era el escenario del crimen y, a decir de Celada, esto es oportuno para entender cómo se están violentando los cuerpos de las niñas, adolescentes y mujeres en Guatemala.

El abogado asegura que durante el debate MTM hará uso de todos los mecanismos para establecer todas las formas de violencias que vivió Chelsiry. Es probable que requieran de peritajes de expertas en género, en psicología, en antropología y en sociología.

“Es necesario nombrar y juzgar el último episodio de violencia, la muerte, pero también exponer el continuum de la violencia que marca la vida de las mujeres. De lo contrario, no podemos cambiar patrones socioculturales porque lo que no se nombra, no existe”.