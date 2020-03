Giammattei envía mensaje a encapuchados: “yo no soy cobarde, no me tapo la cara”

El presidente Alejandro Giammattei participó este jueves en las honras fúnebres del subinspector Nelson Vásquez que fue asesinado en la ruta hacia San Raymundo.

El mandatario rechazó el asesinato del agente de la Policía Nacional Civil en el cumplimiento de su deber y envió un mensaje a los encapuchados que operan en ese sector.

“Les envío un mensaje a los cobardes encapuchados del área de san Raymundo, San Juan y San Pedro: Yo no soy cobarde, no me tapo la cara”, detalló.

VIDEO. Giammattei llama “maldito sicario” a asesino de agente de la PNC en emboscada El presidente participó en las honras fúnebres del agente asesinado e indicó que el sicario regresó a tomarle una foto al cuerpo del subinspector “como premio.

“Ustedes son unos cobardes asesinos que se tapan la cara porque no tienen la vergüenza de mostrarnos sus rostros criminales”, expresó.

De acuerdo con Giammattei, durante su gobierno van a trabajar por recuperar el control de la seguridad ciudadana en ese sector.

Añadió que no van a descansar hasta que los “enmascarados” estén tras las rejas, ya que señaló que tienen años de vivir de extorsionar y amedrentar a los pobladores.

Operativo tras ataque

Según el mandatario, luego de recibir las órdenes judiciales de allanamientos se han realizado varias diligencias en ese lugar.

Añadió que se han incautados varios indicios, como la motocicleta y el celular del sicario que atacó a Vásquez.

Aseguró que no permitirá que se sigan “burlando” de los agentes que están luchando por recobrar el control en esa área.

Además, indicó que el sicario se acercó al cuerpo del agente y le tomó una fotografía.

Emboscada

El agente de la PNC, Nelson Eliseo Vásquez Picón, de 28 años de edad, falleció a causa de varias heridas de bala que sufrió cuando realizaba una investigación en San Juan Sacatepéquez.

Vásquez Picón fue atacado junto con otros dos agentes en el kilómetro 39.5, a inmediaciones del municipio antes mencionado.