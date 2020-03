OMS alerta de agotamiento de reservas de mascarillas por coronavirus

La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó este martes sobre el "rápido agotamiento" de equipos de protección como mascarillas y lentes, ante la expansión de la epidemia de coronavirus por el mundo.

"La OMS ha enviado cerca de medio millón de equipos de protección individual a 27 países, pero las reservas sufren un rápido agotamiento", declaró el director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en conferencia de prensa.

