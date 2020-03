Giammattei anuncia comisión contra el trabajo infantil en fincas de café

“No nos quedamos dormidos ante la amenaza de lo que representa un desprestigio internacional que nos preocupa”, dijo el mandatario durante una conferencia de prensa refiriéndose al documental titulado “Starbucks & Nespresso: The Truth About Your Coffee” del programa “Dispatches”, que señala que esas dos marcas compran café de fincas guatemaltecas donde trabajan menores.

Conferencia de prensa

El mandatario nombró al caficultor Ricardo Arenas como comisionado presidencial contra el trabajo infantil, junto con los ministros de Economía, Antonio Malouf; de Trabajo, Rafael Lobos; y de Relaciones Exteriores, Pedro Brolo. Esta comisión contará también con un representante de la Asociación Nacional del Café (Anacafé) y otro de la Cámara del Agro.

“Deberá coordinar las acciones ministeriales y comprobar dónde se habrían cometido estos abusos, de ser ciertos, y coordinar las acciones a implementar para que el trabajo infantil no sea una realidad”, explicó.

Además, Giammattei nombró al expresidente de la Cámara del Agro José Santiago Molina como comisionado internacional y embajador en misión especial para ser el enlace entre dicha comisión con las dos empresas señaladas en el documental.

“Vamos a reiterar el compromiso de que el trabajo infantil no sea una realidad en el sector cafetalero del país, sino lo contrario, que pueda tenerse una presencia más internacional y generar oportunidades laborales y de crecimiento en el sector”, señaló.

Añadió que se establecerán pláticas con las empresas que compran el grano guatemalteco “para garantizar, como Gobierno, que los contratos de café van a ser certificados como libres de trabajo infantil”.

“Me parece increíble que Guatemala ha avanzado en el combate al trabajo infantil, por lo que no tienen razón de ser estos señalamientos. Pero, si resultan ser ciertos, no lo vamos a permitir”, afirmó el gobernante.

Giammattei indicó que espera obtener más detalles del documental para identificar las fincas donde trabajarían niños en la producción y cosecha de café.

Asimismo, adelantó que buscará que se retome un proyecto de ley en el Congreso que busca aumentar la edad para laborar y con ello prevenir el trabajo infantil.

* Con información de AFP y AGN.