Confirman al segundo fallecido por coronavirus en Estados Unidos

Varios medios estadounidenses confirmaron la segunda muerte de una persona relacionada al nuevo coronavirus en ese país.

Se trataría de un hombre de 70 años con problemas de salud subyacentes y que estaba hospitalizado en Evergreen Health Medical Center en Kirkland, King County, Washington.

Lo anterior fue dado a conocer por parte de Jake Tapper, reportero de la cadena estadounidense "CNN".

CNN: A second death from Novel Coronavirus has been confirmed in King County, WA, per Seattle & King County Public Health. He was a man in his 70’s with underlying health conditions, hospitalized at Evergreen Health in Kirkland. He died Saturday.

— Jake Tapper (@jaketapper) March 2, 2020