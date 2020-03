Buttigieg confirma que abandona la carrera por la nominación demócrata en EE. UU.

Pete Buttigieg, el primer precandidato presidencial abiertamente homosexual de uno de los partidos mayoritarios en Estados Unidos, desistió el domingo de continuar bregando por la nominación demócrata para enfrentar a Donald Trump en las elecciones de noviembre, informaron medios locales.

El político de 38 años, que había pasado rápidamente de ser un desconocido a convertirse en una figura política nacional, anunciaría oficialmente su abandono en la noche del domingo, tras cosechar un magro resultado del 8% en las últimas primarias demócratas en Carolina del Sur, donde fue claramente aventajado por otros tres precandidatos.

Thank you for inviting me into your homes, sharing your stories, and putting your trust in me. We launched our campaign because Americans are hungry for a new kind of politics that brings us together.

And together we'll beat this president and build the era that must come next. pic.twitter.com/QDajvx1lpL

— Pete Buttigieg (@PeteButtigieg) March 2, 2020