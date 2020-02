VIDEO. Primera muerte ligada al coronavirus en EE. UU.

Un paciente murió en el estado de Washington tras haber sido contagiado con el nuevo coronavirus, dijo el sábado a la AFP un portavoz del departamento de salud de ese estado, el primer fallecimiento en Estados Unidos ligado a la epidemia.

"Es un día triste en nuestro estado al enterarnos que un washingtoniano murió por covid-19. Nuestros corazones van para su familia y amigos", dijo en un comunicado el gobernador del estado, Jay Inslee.

It is a sad day as we learn a Washingtonian has died from COVID-19. Our hearts go out to his family and friends.

We are strengthening our preparedness and response efforts to keep Washingtonians healthy, safe and informed.

Full statement: https://t.co/F3xn4afjG5 pic.twitter.com/yTG6omGcLI

— Governor Jay Inslee (@GovInslee) February 29, 2020