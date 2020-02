Papa Francisco cancela audiencias por tercer día consecutivo

El papa Francisco canceló por tercer día consecutivo su agenda debido a la "leve indisposición" que le aqueja desde varios días.

Según informó el director de la Oficina de Prensa del Vaticano, Matteo Bruni, por medio de un comunicado, el Santo Padre celebró Misa y, después, "continuó en la Casa Santa Marta con sus encuentros en agenda".

No obstante, esta vuelta a la normalidad aún no es plena, por lo que hoy canceló nuevamente las audiencias previstas con los miembros del Grupo Internacional de Bioética y los participantes en cl Capítulo General de los Legionarios de Cristo y la Asamblea General de las Consagradas y Laicos del Regnum Christi.

El Santo Padre también canceló todas las audiencias del viernes, anunció el Vaticano en un comunicado en el que no precisó la razón.

Bruni informó que Francisco celebró la habitual misa de la mañana en la capilla de su residencia privada de Santa Marta, en el Vaticano y saludó a los participantes.

