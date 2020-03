Prevención del coronavirus: ¿Cuáles son y cuánto cuestan las mascarillas N95 en Guatemala?

Uno de los productos más cotizados en el mercado mundial en esta última semana es la mascarilla N95, que puede ser utilizada para la prevención del nuevo coronavirus (Covid-19) que afecta a varios países.

Es indispensable saber que existen dos tipos de objetos para usar como protección sobre la boca y la nariz. Los primero son los cubrebocas, pero estos son muy diferentes a la mascarilla N95.

AFP

Cubrebocas

En el ámbito de la salud reciben el nombre de mascarillas quirúrgicas. Estos no son considerados dispositivos de protección respiratoria. No filtran partículas del aire ni crean un sello hermético de protección. Sin embargo, sí protegen contra partículas más grandes. Pero, los cubrebocas no protegen contra el contagio del coronavirus.

AFP

Mascarilla N95

Es un producto que sí puede prevenir el contagio del coronavirus. Al inhalar filtra las partículas suspendidas en el aire. Esto incluye bacterias, polvo y virus.

Su nombre se deriva de su utilidad, pues sirve para filtrar al menos 95% de partículas de alta concentración. Pero, no tiene capacidad de filtrar aceites y otros líquidos.

Sin embargo, las autoridades de salud recomiendan que solo se use si no se está contagiado. Además, los expertos advierten que las máscaras no ofrecen una protección total. ¿Por qué razón? El virus puede propagarse al cuerpo por los bordes o a través de los ojos.

AFP

¿Cuál es el precio?

En diferentes farmacias del territorio nacional se pueden encontrar las mascarillas N95 a un precio de:

Unidad: Entre Q7.00 y Q10.00

Caja de 20 unidades: Q180-Q200

Caja de 50 unidades: Q380-Q400

Sin embargo, tras un sondeo de precios por Publinews, se constató que en algunas farmacias se agotó la existencia de estas mascarillas. El nuevo producto ingresará hasta la próxima semana.

Estos son todos los famosos que ha afectado el coronavirus en el mundo Esta terrible epidemia ha afectado a varios famosos como Bella Hadid, Jackie Chan y otros en todo el mundo.

*Con información de Infobae y AFP.