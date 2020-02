Investigación revela trabajo infantil en Guatemala detrás del café de Nespresso y Starbucks

Las marcas Starbucks y Nespresso han revolucionado la forma en la que los amantes del café disfrutan de sus bebidas y en repetidas ocasiones han hecho alarde de un consumo ético. Incluso, tanto su embajador, George Clooney, como las marcas difunden información de los programas de desarrollo que se llevan a cabo entre los caficultores del mundo.

El programa de televisión británica “Dispatches” realizó una investigación sobre la verdad detrás de las marcas.

Para ello, viajó a Guatemala en donde visitó las granjas en donde se cultiva este grano.

El reportero Antony Barnett logró constatar que menores de edad son utilizados para trabajar en extensas jornadas para recolectar los granos de este producto.

Entre los adelantos que se han difundido en medios internacionales sobre el programa, Barnett destaca que los menores guatemaltecos ganan por día menos de lo que vale una latte en una tienda de los gigantes del café.

El programa será presentado este lunes 2 de marzo.

Is child labour behind the drink you love? 'Starbucks and Nespresso: The Truth About Your Coffee' is a documentary from TI Productions for @C4Dispatches. Watch it on Monday at 8pm on Channel 4 and find out how your coffee is produced. #channel4 #coffee #Dispatches pic.twitter.com/gxKsUYvsof

— TI Media (@TI_Media_UK) February 26, 2020