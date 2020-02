Días bisiestos: Mitos sobre el día más controvertido del año

Los días bisiestos se pueden llamar realmente especial, ya que solo ocurre de vez en cuando. ¿Por qué es así? A la Tierra no le toma girar alrededor del Sol exactamente 365 días sino que hay un ajuste de 6 horas más. El día bisiesto se introdujo para equilibrar eso. Sin él, las estaciones serían un desastre en solo un par de siglos.

Y no, no ocurre cada cuatro años. En realidad ocurre en cada año que es un múltiplo entero de 4 (excepto los años divisibles por igual entre 100, que no son años bisiestos a menos que sean divisibles por igual entre 400). De hecho, podría sonar un poco confuso.

Y es exactamente por eso que hay un término especial llamado “error de año bisiesto”. Ocurre cuando el 29 de febrero no es manejado correctamente por los dispositivos. Por ejemplo, en 2016 eso paralizó el software de equipaje en el Aeropuerto Internacional de Düsseldorf, en Alemania, e hizo que maletas de 1.2 kg se quedaran atascadas.

Es mágico

Especialmente, en un año como 2020, según los expertos, es una combinación muy poderosa.

“Es el día de la apertura de los portales de energía. Es un día muy especial para hacer manifestaciones, trabajos creativos, cualquier tipo de nuevo aprendizaje, comenzar un nuevo proyecto”, explica a Publinews Sheelaa M. Bajaj, una renombrada numeróloga con sede en la India.

Bajaj dice que este día será extremadamente importante para aquellos que estén confundidos y busquen orientación y para las personas que hacen prácticas espirituales.

“Las personas nacidas el 29 de febrero son extremadamente afortunadas porque la energía del día es muy poderosa. Por supuesto, no pueden celebrar su cumpleaños todos los años”, expone. También afirma que 2020 se considera “un año de premio gordo”.

Es importante no solo para los negocios y la carrera, sino también para las relaciones, las mudanzas o los traslados.

“También es un año en el que las cosas negativas de tu vida se desprenden, así que es un buen momento para desprenderse de cualquier energía negativa. Así que, básicamente, este día, y año, bisiesto es un punto de inflexión muy auspicioso para la humanidad. Es un momento clave para que todos siembren semillas importantes porque estas semillas se volverán realmente poderosas en los años y décadas venideras”, concluye.

¿Bueno y malo?

En el 29 de febrero, según las tradiciones británicas, las mujeres pueden proponer matrimonio a los hombres. Según la leyenda, el ritual fue introducido por San Patricio como el único día de este tipo.

Una tradición similar también existe en Irlanda y Dinamarca. Lleva el nombre de Día del soltero. Si un hombre se niega a casarse, debe comprar 12 pares de guantes para la mujer que se lo propuso para ocultar su vergüenza por no tener un anillo de boda. Hoy en día esta tradición es muy criticada, ya que las mujeres tienen el derecho de pedir matrimonio cuando quieran.

Los griegos, en cambio, creen que el día bisiesto y todo el año es desafortunado para el matrimonio. Una de cada cinco parejas evita celebrar su boda este día.

No es pagado por las empresas

Algunas personas consideran el día como una conspiración capitalista, creyendo que las grandes corporaciones acordaron no contarlo para ganar más dinero. Eso es cierto…hasta cierto punto. Los expertos están de acuerdo en que aquellos que son pagados por horas de trabajo sin duda obtendrán su dinero. Pero con aquellos que tienen un salario anual, es más complicado. Reciben una cantidad fija de dinero por un año, no importa si es común o no. Por eso algunos piden que el 29 de febrero sea un día festivo.