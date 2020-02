Pelea de pareja termina en el lago de Amatitlán

Decenas de personas que paseaban cerca del lago de Amatitlán se sorprendieron al ver a una pareja cuando se lanzan de una lancha hacia el agua.

Según información que circuló en redes sociales, la mujer discutía con un hombre, que al parecer eran novios, pero en un momento todo cambio, pues el intercambio de palabras aumentó que hizo que la mujer se tirara al lago.

Pero la situación se complicó, pues el hombre al ver que su compañera no podía nadar también se tuvo que meter al agua.

La situación no dejó un saldo negativo, ya que uno de los trabajadores en las lanchas al ver a las dos personas los ayudó a subir a la embarcación y llevarlos a la orilla.

Sin embargo, la Policía Nacional Civil y los cuerpos de bomberos han reportado que en algunos casos las discusiones entre parejas terminan mal, pues han informado de casos que más de alguno pierde la vida.

Aunque no se conoció la identidad de las personas, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperan.

He visto muchas peleas de novios, y en muchas empiezan chantajeando… No se pero si aquí fue un chantaje de me tiro o me mato… Creo q se les iba a cumplir a los ✌️por idiotas. Vaya q habían personas cerca para rescatarlos. Espero q valoren más sus vidas y se dejen d pendejadas pic.twitter.com/ZGGWTk2G70

— Lizgo (@Lizgo13) February 23, 2020