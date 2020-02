VIDEO. En Jueves Santo y Viernes Santo los bares y discotecas de La Antigua no podrán abrir

La Municipalidad de La Antigua Guatemala ha dado a conocer que en los próximos Jueves Santo y Viernes Santo no podrán abrir al público ni bares ni discotecas.

Esta medida, que fue aprobada mediante un acuerdo por parte del Concejo Municipal, es para mantener el orden en la Ciudad Colonial.

El respeto a las tradiciones y a la religiosidad de esos días motivó al Concejo a aprobar tal medida", indicó Hugo Castillo Aragón, coordinador de comunicación de dicha comuna.

Llevan la "Semana Santa en la mística Guatemala" a Roma Todo el esplendor de la Semana Santa guatemalteca será expuesto por medio de fotografías en la Santa Sede por parte de un grupo de fotógrafos especializados en este tema y que serán acompañados por el cronista de la Ciudad, Miguel Alfredo Álvarez Arévalo.

No pueden abrir

Esta medida fue confirmada por parte del alcalde antigüeño, Víctor Hugo del Pozo, mediante un video compartido en las redes sociales oficiales de la comuna.

VIDEO

Por su parte, Del Pozo indicó que se autorizó este decreto después de una amplia deliberación por parte del Concejo.

Esto con el fin de preservar nuestras tradiciones, el respeto a lo que significan los diferentes cortejos procesionales y de la forma y la espiritualidad en que vivimos los antigüeños esta época tan especial", aseveró.

No incluye las bebidas alcohólicas

Por otra parte, resaltó que esta ordenanza "no incluye, no toca, no menciona el tema de las bebidas alcohólicas ni fermentadas".

Es únicamente y exclusivamente el cierre de esos dos días de este tipo de establecimientos", añadió.

No obstante, aseguró que esto incluye discotecas, bares "y todos aquellos restaurantes que funcionan bajo la licencia de restaurante pero que realmente operan como bares".

Al respecto, también mencionó que en los próximos días se dará a conocer una lista de los establecimientos que no podrán abrir de tal forma que la población "pueda ayudar a ser fiscalizadores".

También se tendrá un lugar donde se podrá presentar denuncias si son necesarias", finalizó el alcalde.

Semana Mayor

La Semana Santa en La Antigua Guatemala es sin lugar a dudas uno de los lugares en el país en que el fervor y la conmemoración de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús viven su mayor esplendor.

Especialmente el Jueves Santo y Viernes Santo, que conforman parte del Triduo Pascual, el ambiente se torna más solemne.

Algunos de los cortejos procesionales que salen a las calles en esos días son:

Jueves Santo : Jesús Nazareno de la Humildad (Iglesia de San Cristóbal El Bajo), Jesús Nazareno del Perdón (Templo de San Francisco El Grande).

: Jesús Nazareno de la Humildad (Iglesia de San Cristóbal El Bajo), Jesús Nazareno del Perdón (Templo de San Francisco El Grande). Viernes Santo : Jesús Nazareno de La Merced (Iglesia La Merced), Señor Sepultado de San José Catedral, de San Felipe de Jesús y de la Escuela de Cristo.

: Jesús Nazareno de La Merced (Iglesia La Merced), Señor Sepultado de San José Catedral, de San Felipe de Jesús y de la Escuela de Cristo. Entre otras.