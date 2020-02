Trump y Bloomberg intercambian insultos en las redes sociales

Sube el tono entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el aspirante presidencial demócrata, Michael Bloomberg, quien registra un ascenso en los sondeos, y ahora ambos intercambian insultos en las redes sociales.

Trump, que busca la reelección en las elecciones presidenciales de noviembre, ataca cada vez más en Twitter al exalcalde de Nueva York, un magnate como el mandatario, a quien se dirige como "Mini Mike", debido a su talla.

"Mini Mike Bloomberg es un PERDEDOR con plata, pero no sabe debatir, no tiene presencia ninguna, ya verán", tuiteó Trump este jueves.

"Mini Mike es un peso muerto de 1.63 metros que no quiere debatir con políticos profesionales", agregó el mandatario republicano.

Mini Mike is a 5’4” mass of dead energy who does not want to be on the debate stage with these professional politicians. No boxes please. He hates Crazy Bernie and will, with enough money, possibly stop him. Bernie’s people will go nuts!

Bloomberg, uno de los hombres más ricos del mundo, respondió este jueves en la misma red social.

"Trump, conocemos a muchas personas en común en Nueva York. Se ríen de ti a tus espaldas y te llaman un payaso de feria", escribió. "Saben que heredaste tu fortuna y la arruinaste con tus estúpidos planes y tu incompetencia. Tengo la experiencia y los recursos para vencerte. Y lo haré".

.@realDonaldTrump – we know many of the same people in NY. Behind your back they laugh at you & call you a carnival barking clown. They know you inherited a fortune & squandered it with stupid deals and incompetence.

I have the record & the resources to defeat you. And I will. https://t.co/fO4azmZaUg

— Mike Bloomberg (@MikeBloomberg) February 13, 2020