Denuncian "atropellos" de jóvenes patinadores sobre aceras de zona 1

Por medio de las redes sociales se denunció el hecho que afecta a peatones en la zona 1 capitalina.

Según Sonia Pérez, presenció cómo varios jóvenes agreden a quienes transitan sobre las aceras e interrumpen su paso.

Además, indicó que utilizan esas vías a gran velocidad e insultan a las personas que obstaculizan su paso.

"Hoy me tocó verlo", aseguró Pérez.

