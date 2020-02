Sanders y Buttigieg toman ventaja en carrera demócrata

Queda un largo trecho por recorrer en la carrera demócrata para definir quién será el rival de Donald Trump en las elecciones presidenciales de noviembre, pero Bernie Sanders y Pete Buttigieg han tomado una sólida ventaja.

El senador socialista de Vermont y el exalcalde de South Bend terminaron en New Hampshire, segunda etapa de estas elecciones primarias, a dos puntos de diferencia (en favor de Sanders, que obtuvo 26 % de los votos).

Los nueve candidatos aún en competencia ya tienen la mira puesta en Nevada, próxima parada de la interna demócrata el 22 de febrero.

La contienda seguirá luego en Carolina del Sur (29 de febrero), antes del "Súper Martes" del 3 de marzo, en el que casi una quincena de estados irá a las urnas.

"Esta victoria aquí es el comienzo del fin para Donald Trump", dijo Sanders, delante de un público que festejaba su triunfo.

Para sus enemigos dentro del Partido Demócrata, la marcada posición de izquierda del senador de 78 años es su principal hándicap para enfrentar a Trump.

La pregunta que se abre es quién podría defender mejor los colores centristas: ¿Buttigieg, que sueña con seguir los pasos de Barack Obama? ¿La senadora Amy Klobuchar, quien culminó en tercer lugar el martes por la noche? ¿O el millonario Michael Bloomberg, quien entró tarde a la carrera pero posee recursos para su campaña como ningún otro de sus contendientes?

El plato que falta en ese menú es Joe Biden, durante mucho tiempo el gran favorito para quedarse con la nominación, pero en picada desde hace varias semanas.

El exvicepresidente, con medio siglo de carrera política en Washington a cuestas, recibió otra bofetada en New Hampshire al terminar en un modesto quinto lugar, con una votación que no alcanzó el 10 %.

Biden ya había quedado en cuarto lugar en los "caucus" (asambleas ciudadanas) de Iowa, un batacazo que describió como un "golpe en las tripas".

Sin embargo, se mostró confiado al decir que "la pelea no ha hecho más que comenzar" y recordó que su capacidad de generar apoyos entre los votantes negros y latinos es mayor que la de sus adversarios.

Iowa and New Hampshire were just the beginning. Now, we’re taking this campaign to Nevada and South Carolina, and we have to give it all we’ve got. Chip in to help power our campaign through this crucial stretch: https://t.co/OzTj8NbUGl

Aunque es cierto que los estados de Iowa y New Hampshire, donde predomina el voto blanco, apenas otorgan unos pocos de los mil 991 delegados que se precisan para asegurar la candidatura en la convención de julio, las primarias no son solamente una cuestión de aritmética.

Las victorias en estas primeras instancias ofrecen una exposición mediática que permite recaudar fondos clave para las siguientes etapas.

Las derrotas, por el contrario, alejan a los donantes.

Otra favorita, la senadora progresista Elizabeth Warren, busca, al igual que Biden, proyectarse más allá de New Hampshire y captar votos perfilándose como la candidata de la unidad, pero los resultados parecen indicar que perdió el ímpetu del inicio de su campaña.

Our campaign is built for the long haul—and we’re just getting started.

I’m grateful down to my toes for every person who has put their heart into our campaign. Will you chip in $3 to help @TeamWarren keep growing? https://t.co/vbPEMZQKhl

— Elizabeth Warren (@ewarren) February 12, 2020