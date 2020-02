El nuevo look de Justin Bieber desata memes al ser comparado con Don Ramón

Justin Bieber siempre ha sido blanco de las críticas en las redes sociales. El canadiense tiene mucho haters que lo tienen bajo la lupa con cada movimiento que realiza.

Sin embargo, parece que esta tendencia está cambiando ya que en las últimas imágenes en las que ha aparecido en público causaron un gran revuelo.

El canadiense fue captado mientras salía de los foros de "Saturday Night Live", programa del cual fue host el pasado 07 de Febrero en compañía del famoso drag queen, RuPaul.

Y, a juzgar por su aspecto, Bieber no lucía nada bien, pues este se dejó crecer el bigote y apareció con un look descuidado, en donde lucía con el cabello despeinado y ropa holgada.

Make sure the watch the live tv debut of the great Mustachio tonight on @nbcsnl . I will be there to support him. Real friends support friends pic.twitter.com/QRds5p67aE

— Justin Bieber (@justinbieber) February 9, 2020