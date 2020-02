VIDEO. Soldado mata a balazos a 17 personas en Korat, Tailandia

Un soldado tailandés mató a tiros este sábado al menos a 17 personas en Korat, una ciudad al noreste del país, anunciaron fuentes médicas y policiales.

Hay "17 muertos y 14 heridos", confirmaron fuentes de los servicios médicos de emergencia.

Soldier shot dead 12 people near the mall in Thailand

The attacker was identified by Police as Sergeant Jakapanth Thomma, and shot the guns with an automatic weapon. pic.twitter.com/v4wt6ppsve

— Moises Lopez (@chapoisat) February 8, 2020