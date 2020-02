Taracena: "Ella me echaría a mí 10 veces, pero yo no"

El diputado Mario Taracena se pronunció acerca de la solicitud que el Ministerio Público (MP) hizo a los congresistas que señalaron haber sido amenazados por la excandidata presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres.

De acuerdo con el congresista, quien fue abordado por periodistas, los interesados en acudir al órgano encargado de la persecución penal lo pueden hacer de forma voluntaria.

#AHORA "Yo no tengo corazón para echar a 'la doña'. Ella a mí sí, y hasta 10 veces, pero yo no", dice el diputado Mario Taracena, al preguntarle si aceptará invitación de la FECI para entregar el celular | Vía @FcoPerez_EU pic.twitter.com/wE2zHnM4cq

Taracena agregó que él no sería capaz de atender el llamado de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), porque podría dar a conocer quiénes fueron los congresistas que recibieron las comunicaciones de Torres en las que supuestamente se les intimida a actuar de cierta forma.

Finalizó al indicar que tampoco actuaría en contra de la excandidata presidencial, mientras que ella sí sería capaz de hacerlo en contra de él.

"Y no tengo corazón para echar a la doña, la verdad que no tengo el corazón para eso. Ella me echaría a mí 10 veces, pero yo no".