Neto Bran se operó el glúteo tras inyección que provocó infección

El alcalde de Mixco, Neto Bran, ingresó este miércoles al quirófano para un procedimiento en uno de sus glúteos.

De acuerdo con Mynor Espinoza, vocero de la Municipalidad de Mixco, brindó detalles sobre el procedimiento médico.

El funcionario explicó que se trata de un procedimiento en un glúteo. Debido a que tuvo una inflamación tras la aplicación de una inyección.

El alcalde de Mixco compartió una imagen para indicar que estaba a punto de ingresar al quirófano; sin embargo, no precisó sobre el procedimiento que le realizarían, lo cual propició especulaciones.

Aunque se trata de un procedimiento leve, el vocero de la comuna mixqueña detalló que se desconoce el tiempo de reposo que deberá cumplir Bran, agregó Espinoza.

El jefe edil compartió en sus redes sociales una fotografía antes de ingresar a la sala de operación.

Como es común en sus publicaciones, decenas de seguidores le enviaron buenos deseos.

El jefe edil de Mixco se pronunció este martes referente a una manifestación de padres de familia y alumnos que provocó el cierre vehicular en la ruta interamericana.

Por medio de dicha propuesta, los manifestantes buscaban exigir maestros.

"Como alcalde no me toca dar maestros, pero accedí a darles, pero esta es la última vez que me sacan niños a la calle", expresó Bran.