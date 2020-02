"No sean tontos", llama Neto Bran a padres de familia que realizaron bloqueos ayer

El lunes 3 de febrero varios padres de familia realizaron bloqueos en el km. 16.4 de la ruta Interamericana lo cual generó caos vial en dicho sector.

La consigna de los manifestantes era exigir maestros para los alumnos de la escuela 20 de octubre, ubicada en la zona 1 de Mixco.

El tránsito vehicular quedó totalmente paralizado en el lugar antes mencionado, por lo que agentes de la Policía Municipal de Tránsito de Mixco tuvieron que llegar a negociar con los manifestantes.

Esta medida se realizó para llamar la atención del alcalde de ese municipio, Neto Bran, buscando que este les solucionara el problema de carencia de catedráticos.

Posteriormente, y tras negociaciones, se acordó que se liberara el paso.

Al respecto de dichas manifestaciones, el alcalde mixqueño, Neto Bran, se manifestó a través de su página de Facebook indicando su malestar.

Como alcalde no me toca dar maestros, pero accedí a darles, pero esta es la última vez que me sacan niños a la calle", aseguró el jefe edil.