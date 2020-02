Arzú Escobar: "La gente cree que estar aquí sentado es que nos la estamos pelando"

Mientras que para la diputada del partido Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), Vicenta Jerónimo, algunos de los servicios que brinda el Congreso a los legisladores, que son cubiertos con fondos públicos, son un gasto innecesario, para otros diputados que incluso repiten legislatura esto es necesario.

Dicho sea de paso, la legisladora anunció que renunció a varios de estos privilegios como:

Teléfono celular con saldo de llamadas ilimitadas y 40 gigas de internet

Seguro médico y de vida

Fondo rotativo de caja chica de bancada de Q2 mil mensuales.

Cambio de horario

El 29 de enero, la diputada Jerónimo presentó una solicitud a la Junta Directiva del Congreso para pedir un cambio de horario en las sesiones de jefe de bloque. Actualmente se realizan a las 12:00 del mediodía y ella propone que sea a las 14:00 horas con al finalidad de que los legisladores lleguen almorzados.

Sin embargo, esto no cayó en gracia a varios diputados que de inmediato emitieron sus argumentos para que esto no cambie, ni otros servicios como el teléfono móvil, seguro médico, caja chica, etc.

Otras propuestas

Esta propuesta de la diputada Jerónimo fue sometida a discusión.

El diputado de la bancada CREO, Rodolfo Neutze, recordó que su bancada pidió que haya la posibilidad de que incluso se les cobren los almuerzos, pero que no se cambie la hora "para no atrasar la agenda legislativa".

Por su parte, el diputado Bernardo Arévalo del Movimiento Semilla, indicó que podría iniciarse la sesión a partir de las 11 de la mañana.

Al respecto de dichas propuestas, el presidente del Legislativo, Allan Rodríguez, indicó que previo a las sesiones de jefes de bloque se sesiona en junta directiva y que "no hay certeza de horarios".

"Populismo"

No obstante, algunos diputados indicaron que esto no es otra cosa que un acto de "populismo".

Fidel Reyes Lee de BIEN indicó que él no ha utilizado viáticos, ni teléfono ni otros servicios.

Yo considero que debemos ser serios. Hay muchos temas importantes que un simple plato de comida", indicó.

Manuel Conde Orellana, diputado del PAN, también se sumó a esa línea e indicó que "esos diputados" que quieran realizar este tipo de planteamientos que lo hagan en el pleno.

Si alguien quiere renunciar al seguro, que lo haga. Si no quieren usar la oficina, que no la usen. Si no quiere tomar los alimentos, que no los tome", aseveró.

"El Congreso es la piñata"

Por su parte el diputado Álvaro Arzú Escobar respaldó las palabras de Conde Orellana y aseveró que quien quiera renunciar a cualquier servicio "incluso a su curul", que renuncie.

Hay diputados que no quieren comer pero tomaron agua pues; y el agua cuesta. O apaguemos la luz", indicó.

Por otra parte, indicó que el "Congreso es la piñata", ya que los diputados les hablan a las cámaras.

Esta sesión no tiene que ser pública, es una tradición de que se invite a los medios. Esta reunión la podríamos tener en la sala de junta directiva".

Además, Arzú Escobar indicó que los diputados en este tipo de sesiones "están trabajando".

La gente cree que estar aquí sentado es que nos la estamos pelando; nuestro trabajo no es ejecutivo, no es construir una carretera, nuestro trabajo es legislativo", añadió.

Por otra parte, también indicó que este tipo de peticiones son "medidas populistas mediáticas".