Capicúa: ¿Qué tiene de especial este 2 de febrero de 2020?

Este 2 de febrero de 2020 no es un día cualquiera. Se trata de un evento especial e incluso de "suerte" para muchos, ya es una denominada fecha capicúa de ocho dígitos (02022020), coincidencia numérica que solo ocurrirá 29 veces en el presente siglo.

Según la definición de la Real Academia Española (RAE), la palabra "capicúa" viene de la expresión catalana "cap i cua", que significa "cabeza y cola".

02/02/2020 is the only date in our lifetimes — and the 1st since 11/11/1111 — to be palindromic across the World, in whatever date format you choose. #PalindromeDay pic.twitter.com/gYHKVClKyQ

— Maths Ed (@MathsEdIdeas) January 30, 2020