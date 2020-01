EE. UU. dice que desmanteló 11 grupos criminales en Guatemala en 2019

Estados Unidos desmanteló 11 estructuras criminales en Guatemala en 2019, informaron autoridades tras una reunión en Washington entre el fiscal general, William Barr, y su contraparte guatemalteca, María Consuelo Porras.

Barr y Porras discutieron el lunes formas de fortalecer la lucha contra el crimen organizado transnacional y de reducir la migración ilegal a Estados Unidos a través de una mayor cooperación, dijo el Departamento de Justicia.

