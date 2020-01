Alcaldes denuncian al presidente Giammattei por supuestas "injerencias" en la ANAM

El presidente de la República, Alejandro Giammattei, fue denunciado por dos alcaldes por supuestas injerencias en la elección del presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM), la cual se llevará a cabo el sábado 25 de enero.

Esto se dio a conocer luego de que el mandatario realizara una intervención en la IV Convención Municipalista Internacional de la ANAM.

Disertación de Giammattei

Durante su alocución en dicha convención, el mandatario Giammattei indicó que tiene el compromiso de trabajar en conjunto con las autoridades locales de los distintos municipios.

Unidos construiremos ese país que tanto soñamos, esa Guatemala diferente", indicó.

Denuncian

Jorge Antonio Orellana Pinto, alcalde de Guastatoya, El Progreso; y Hugo Sarceño, alcalde de Puerto Barrios, Izabal, respaldados por varios jefes ediles a nivel nacional hicieron una denuncia en contra del presidente Alejandro Giammattei por supuestas injerencias del mandatario en la elección del presidente de la ANAM.

Es el colmo hasta dónde ha llegado el señor presidente Alejandro Giammattei. Hoy se hace presente acá con su candidato a alcalde Miguel Ovalle", indicó Orellana.

Por otra parte, confirmó que la noche del viernes se procedió a una denuncia penal en el Ministerio Público (MP).

Le peedimos a la licenciada María Consuelo Porras Argueta que actúe de inmediato, porque ella lo vivió en carne propia lo que están haciendo con el municipalismo al estar presente el día de hoy", añadió el jefe edil.

"Preocupación"

Por su parte, el jefe edil de Puerto Barrios indicó que esta situación "preocupa" porque se violó "la autonomía municipal".

Hoy se violó fragrantemente la Constitución Política de la República, nunca en la historia del municipalismo se había visto lo que se vio y lo que se viene viendo desde hace dos meses y medio", indicó el alcalde.

Además, dijo que habían pruebas de la supuesta "coerción" que se ha realizado a varios alcaldes, según sus palabras.

Están los audios, las grabaciones de la coerción a los alcaldes que si no votan por "X" candidato no tendrán convoy y no tendrán obras", aseguró.

Insta a elección sin influencias

Por su parte, el actual presidente de la ANAM, Edwin Escobar, invitó a los integrantes de dicha entidad a participar en una elección de autoridades sin sentir presiones.

Escobar insta a los alcaldes a participar en elección sin influencias "No perdamos esa autonomía, no perdamos la integridad", afirmó el exjefe edil.

* Con información de Oscar Canel, Emisoras Unidas 89.7.