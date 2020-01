Director electo de la ECC de la USAC se pronuncia tras rumores de complicaciones en el nuevo ciclo académico

César Paiz Fernández, director electo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación (ECC) de la Universidad de San Carlos (USAC), difundió un comunicado para "salir de una serie de dudas, rumores y dificultares administrativas" que se han creado en el inicio del ciclo académico 2020.

Paiz Fernández indicó que las autoridades salientes no atendieron su solicitud de cumplir con un proceso de transición. "Oportunamente lo pedí en noviembre del año pasado", explica.

Sin embargo, hasta el momento no tuvo respuesta ni le fueron comunicadas las decisiones tomadas por las autoridades vigentes. Las mimas, finalizan su periodo el próximo 30 de enero.

"Programaron para 28, 29 y 30 del mismo mes una 'entrega administrativa de la dirección de la ECC', sobre la que he requrido saber en qué condiciones se llevará a cabo, pues no he recibido detalles", externó en el documento.