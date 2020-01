Con video de crimen, piden justicia a hombre que se opuso a robo de celular y lo atacaron a balazos

Por medio de las redes sociales fue compartido el video del momento del ataque a un comerciante por robarle un celular, ocurrido en 2018.

Según se indica, el hecho ocurrió la 49 calle de la zona 8 capitalina.

El hombre era distribuidor de depósitos en el sector y fue víctima de un asalto.

"Lamentable lo que vivimos en este país (…) Era el sustento de la casa. Por un maldito teléfono", escribió el usuario de Twitter.

En las imágenes de una cámara de vigilancia se puede observar cuando varios hombres se dirigían hacia el comerciante, que se encontraba realizando una llamada.

Y aunque no se trata de un hecho actual, el usuario de redes sociales exigió a las autoridades dar con los responsables.

"La familia aún sigue buscando justicia y no hay forma que el sistema haga algo… Y así como el muchos guatemaltecos sufren a manos de los criminales y éstos siguen en total impunidad", señaló.

Lamentable lo que vivimos en este país… Mataron a un mi amigo por la 49 calle de la zona 8, distribuia productos a los depósitos, le roban su celular, era el sustento de la casa. Por un maldito teléfono. 😣😣😣 @PNCdeGuatemala @MPguatemala ojala den con los responsables RT 🙏 pic.twitter.com/0JJVp2Cp44 — ⛔ Ing. Barrera ⛔ (@BarreraTato) January 20, 2020

En su mensaje, el hombre exige a las autoridades, Policía Nacional Civil y al Ministerio Público, que investiguen el caso para dar con los responsables.

"Lamentable… Pero mayor culpa tienen los que compran celulares en la calle… Manchados con sangre… Si no compran, no hay negocio, entonces no roban…", "No es posible que actúen con tal impunidad,crueldad, que lo siento no hay palabra, yo perdí a mi hermano en manos de delincuentes y es frustrante por qué la justicia no responde y se siguen perdiendo vidas importantes, vidas valiosas, gente trabajadora. Dios fortalezca su familia", "Hasta donde llegó esta humanidad…matar por un teléfono…es deplorable", son algunos de los comentarios con los que condenaron el hecho que enlutó a una familia guatemalteca.