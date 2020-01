Evelyn Morataya reclama puesto como jefe de bloque de partido Bien

De manera inusual, el domingo 19 de enero se realizó una sesión de jefes de bloque en el Congreso de la República con los diputados que conforman dichas jefaturas.

No obstante, el lugar de la diputada por el partido Bienestar Nacional, Evelyn Morataya, fue tomado por Fidel Reyes Lee, también legislador de ese partido.

Pugna

Ante esto, Morataya Marroquín convocó a conferencia de prensa y en medio de la reunión tomó la palabra para increpar a su compañero de bancada e indicar al presidente del Legislativo, Allan Rodríguez, que ella es la jefa de bloque.

La diputada del bloque Bien, @EvelynMorataya, se presenta junto con otros cuatro diputados de ese partido para aclara que ella será la jefa de bancada y no Fidel Reyes Lee

Yo vengo acuerpada de los cuatro diputados para dejar claro a la junta directiva que nosotros somos la mayoría de nuestro bloque", indicó la legisladora.

"No está afiliada"

Asimismo, Morataya indicó que su compañero quiere dar a entender que no podía estar en dicha reunión debido a que no está afiliada.

Pero la afiliación y estatutos de un partido político no están por sobre la Ley Orgánica del Congreso", aseguró.

Además, añadió que ni ella ni sus compañeros que la respaldaron este domingo quieren figurar como "transfugas" o "independientes", según indicó.

Estas fueron parte de sus declaraciones:

"Nosotros no estamos con falta con nuestro partido, nosotros seguimos en Bienestar Nacional, aquí vamos a estar, no queremos ser tránsfugas, no queremos ser independientes, hemos cumplido con la ley, hemos sigo legalmente inscritos por el Registro de Ciudadanos".

La diputada @EvelynMorataya espera que la directiva a cargo de Allan Rodríguez respete la decisión de la mayoría de diputados de Bien para que se acepte a ella como jefa de bloque. Analizarán que acciones legales tomarán

Finalmente, indicó que espera que la junta directiva presidida por Rodríguez respete la decisión de la mayoría de diputados de Bien.

Esta decisión fue refrendada el pasado viernes 17 de enero cuando se presentó una misiva que lo confirmaba.

Hemos electo a nuestra jefa y subjefe de bloque BIEN, de manera democrática y de conformidad con el artículo 51 de la Ley Orgánica del Congreso: "Cada bloque legislativo elegirá a un jefe y subjefe de bloque, comunicándolo a la Junta Directiva del Congreso. […]".

Reyes responde

Por su parte, el diputado Fidel Reyes Lee indicó al resto de jefes de bloque que para ser representantes del bloque Bien los diputados deben ser afiliados a dicha agrupación política.

El diputado del partido Bien, Fidel Reyes Lee, responde a sus colegas que para ser representantes del bloque deber ser afiliados de la agrupación política y que no pueden ser representante

El artículo 46 establece que para ser jefe de bloque debe ser miembro del partido, y los estatutos del partido Bien establecen que para ser miembro debe firmarse la hoja de afiliación. A estos distinguidos diputados se les dio dos oportunidades para hacerlo", indicó Reyes Lee.