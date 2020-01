Capturan a "Jabba el yihadista" y lo trasladan en un camión por su obesidad

El yihadista Abu Abdul Bari fue capturado por las fuerzas de seguridad de Irak por ser un supuesto terrorista. Sin embargo, tras su detención se ha vuelto viral. Esto se debe a que los policías iraquíes se enfrentaron a una razón de peso para trasladarlo.

El hombre también conocido como Jabba "el yihadista" pesaba 560 libras (254 kilos). Esta situación dificultó su captura porque no podían moverlo ni hacerlo caminar.

Entonces, las autoridades buscaron un camión de plataforma para lograr sacarlo de su refugio en Mosul.

Abdul Bari fue arrestado durante una operación que buscaba atraparlo por sus vinculaciones con el grupo islámico ISIS.

Shifa al-Nima, como también era conocido, es un fanático del grupo yihadista. Según medios locales, el hombre resaltaba por sus "provocativos discursos contras las fuerzas de seguridad".

Los cuerpos de seguridad explicaron que Bari emitió decretos religiosos que ordenaban ejecutar a los académicos y clérigos que se negaban a jurar lealtad al ISIS.

Además, durante el apogeo del Estado Islámico en 2014, también ordenó la destrucción de una mezquita. La edificación estaba construida en donde se cree que fue el sepulcro del profeta bíblico Jonás.

Luego de dar con el paradero de Bari, las autoridades se vieron en un dilema. El gran peso impedía que entrara a una patrulla común. El equipo tuvo que conseguir un camión de plataforma para llevarlo a la prisión.

Nawaz es fundador del pensamiento anti-extremismo con sede en Londres Quilliam, quien también compartió imágenes del arresto del peso pesado.

ISIS mufti (their top religious authority for issuing religious rulings) Shifa al-Nima is arrested (yes, this is actually how large he was). He was so overweight, maybe from remaining sedantry in his hiding place, that he had to be taken by police in the back of a pick up truck pic.twitter.com/qbmQO1s5cr

— أبو عمّار (@MaajidNawaz) January 17, 2020