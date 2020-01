Alfonso Quiñónez Lemus será el embajador de Guatemala ante Estados Unidos

El presidente de la República, Alejandro Eduardo Gimmattei Falla, anunció el miércoles 15 de enero al nuevo embajador de Guatemala ante Estados Unidos.

Se trata del diplomático Alfonso Quiñónez Lemus, hermano del alcalde capitalino, Ricardo Quiñónez.

"Quiero formalmente presentarles al Embajador de Guatemala ante Estados Unidos, que hemos designado y esperamos que el Gobierno de EE. UU. le dé el beneplácito", indicó Giammattei en medio de un acto que se realizó en la Cámara de Comercio Guatemalteco Americano (AmCham), de acuerdo con "AGN".

Por otra parte, el mandatario aseguró que Quiñónez Lemus ha sido diplomático y ha representado "bien a Guatemala".

Giammattei también le agradeció por aceptar el cargo, ya que "vas con la carta de Santa Claus bajo el brazo", le expresó el mandatario al referirse a que lleva una primera petición.

Lo primero es ir a convencer de que 1,000 millones de dólares, no nos van a alcanzar con este ejército de guatemaltecos que quieren invertir, necesitamos 3,000 millones de dólares y no cada tres años, si no que al año", finalizó.