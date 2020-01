Analistas opinan sobre la gestión de Jimmy Morales

Varios analistas compartieron su opinión con respecto a la gestión de Jimmy Morales al frente del Ejecutivo en los temas de seguridad, educación, migración, salud y economía.

Morales asegura que “seguirá sirviendo a la patria” El presidente, Jimmy Morales, pareciera estar seguro de que luego de entregar su cargo, se integrará al Parlacen.

Seguridad

Mario Polanco, director del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM)

"Poco control antidroga"

Logramos percibir que la seguridad nunca fue un tema prioritario para este gobierno. Recuerdo que ni siquiera en el discurso de toma de posesión, hace cuatro años, Jimmy Morales mencionara en algún momento la palabra “seguridad”.

De los dos ministros que estuvieron a cargo de la cartera de Gobernación, el primero, Francisco Rivas Lara, simplemente administró el Ministerio, pero no creó ninguna política en materia de seguridad, solo dejó que funcionara lo que había heredado de los gobiernos de la Unión Nacional de la Esperanza (UNE) y del Partido Patriota (PP).

Creo que el que sí vino ha hacerle daño fue el segundo de los ministros, el actual, Enrique Degenhart. Él sí se convirtió en un instrumento de la impunidad, destruyó la meritocracia dentro de la Policía Nacional Civil (PNC).

Toda esa carrera que se venía construyendo la hizo a un lado al destituir a todos los agentes que por méritos habían ido ascendiendo y habían llegado a ser comisarios y a ocupar altos puestos dentro de la institución; especialmente, si estaban vinculados con la lucha anticorrupción, inmediatamente fueron destituidos y en su lugar subieron agentes que no gozaban de ningún mérito, pero que a base de “cuello”, por así llamarle, fueron beneficiados.

Por otro lado, nos preocupa porque desarticuló estructuras importantes, como la de persecución al narcotráfico. Desde que se desarticuló toda esa estructura contra el narcotráfico se incrementó el paso de drogas por Guatemala.

El país actualmente es una especie de puente de drogas que va del sur al norte del continente y no hay prácticamente ningún control.

También nos preocupa que se haya desarticulado la estructura antisecuestros. El comando antisecuestros tenía capacidad de resolver casos en 12 horas, desapareció y ahora corremos el riesgo de que se incrementen los secuestros y otros delitos.

No hubo ninguna intención por dejar en la gente una buena imagen de los esfuerzos por mantener e incrementar la seguridad, incluso la dignificación del policía, que se venía construyendo, quedó a un lado.

Educación

Mario Rodríguez del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac)

“Algunos esfuerzos en el tema de la refacción escolar”

Ha habido un estancamiento en el tema de educación pública y en las políticas para tener un mejor sistema debido a que Jimmy Morales hizo su gobierno junto con Joviel Acevedo, el dirigente del más grande sindicato de educadores del país.

Uno se los hechos que se puede ver de la gestión de gobierno que está por finalizar es que durante los cuatro años del mandato no se incrementó la cobertura escolar en ninguno de sus niveles.

Otro hecho de una gestión inadecuada es lo que se relaciona con la refacción escolar, que aunque ahora se cuenta con más recursos, debido al incremento en la inversión por alumno, los insumos no llegaron de manera adecuada y oportuna para quienes serían los verdaderos beneficiarios.

Uno de los eventos que sí se puede considerar como un verdadero atraso es el cambio en el Currículo Nacional Base (CNB), que es la herramienta con la cual los educadores pueden y deben conocer y prepararse para dar sus clases. Allí se encuentra el contenido correspondiente por materia y grado.

El CNB es producto de los Acuerdos de Paz y fue formado por autoridades, educadores y diversos sectores de la sociedad guatemalteca, los cuales estuvieron comprometidos con los niños y jóvenes para que tuvieran una educación adecuada.

Si hablamos de la resolución de los conflictos educativos, hoy, como en los últimos cuatro años, el sistema público sigue adoleciendo de los mismos problemas. No hubo soluciones ni políticas que hicieran visible la situación ni que buscaran los medios para modificarla.

Entre las prioridades de las autoridades de gobierno que están por salir debieron estar el mejoramiento y crecimiento de la cobertura educativa para los alumnos de preprimaria, primaria, básicos y diversificado.

También se debió tener como un aspecto de principal interés la mejora de la calidad educativa, es decir no solo que se llegara a más personas en más sitios del territorio nacional, sino que además ocurriera con mayor facilidad y conforme a las características y condiciones de cada grupo.

Finalmente, la refacción escolar, aunque se hicieron algunos esfuerzos, no hubo un debido seguimiento para que todo ocurriera como se planificó.

Migración

Pedro Pablo Solares, analista en materia de migración.

“Nuestros connacionales están enfrentando una verdadera crisis humanitaria”

El abordaje de la migración durante el gobierno de Jimmy Morales tuvo dos fases que se pueden distinguir perfectamente una de la otra y que tienen como punto de división lo que ocurrió en el país en agosto de 2017. En ese momento de la historia el presidente intentó sacar del territorio nacional a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), a su jefe, Iván Velásquez, y a todo el personal de la entidad.

Antes de ese momento se vieron algunos avances en materia de administración, así como en términos del funcionamiento de la red consular. A partir de agosto de 2017 hubo una separación muy marcada de la forma en la que se había trabajado y los avances administrativos fueron dejados afuera de la agenda del Ministerio de Relaciones Exteriores.

A partir de finales del segundo cuatrimestre de ese año se comenzó a notar más una actitud política plegada a la política exterior para la migración, diseñada desde Washington, en Estados Unidos, la cual estuvo presente en la totalidad del período de gobierno del presidente Morales sin mostrar una ninguna posición propia a favor de los guatemaltecos.

Nuestros connacionales están enfrentando una verdadera crisis humanitaria, especialmente después de la toma de posesión del presidente Donald Trump.

De esa cuenta, la forma en la cual se comenzó a trabajar empezó a poner en riesgo la vida de los guatemaltecos migrantes, especialmente de los que se encontraban en situación de tránsito, es decir que hubo más peligro para ellos.

En especial después de agosto de 2017, la administración del presidente Morales evidentemente tuvo una afinidad política con la Casa Blanca del presidente Trump, la cual es calificada como la más antiinmigratoria en la historia de EE. UU. y por lo tanto la más perjudicial a los intereses de otras naciones.

Salud

Antonio Sánchez López, consultor internacional de Salud

“Mejor abastecimiento, poca atención a hospitales”

Una de las prioridades del gobierno de Jimmy Morales, que finalizará mañana, debió ser el fortalecimiento del primer nivel de salud, pero no se hizo. Eso significa que quedó como una tarea pendiente.

Hubo un mejor abastecimiento de medicamentos y de otros insumos, pero hubo insuficiencia de equipo.

Tampoco hubo una vigilancia epidemiológica adecuada, pues hubo falta de notificación de los sucesos importantes o los avisos se hicieron de manera inoportuna.

Pero todo tiene que ver con la falta de planificación. Si se habla del tema del presupuesto y del manejo de los recursos a cargo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, se registró una falta de ejecución.

Parte de todo esto tiene que ver con la inconsistencia en el mando de esa cartera, o sea que los innumerables cambios del ministro encargado de esa área tuvieron relación con la falta de seguimiento de las políticas e iniciativas emprendidas por el anterior funcionario.

Las prioridades de esta administración de gobierno debieron ser el fortalecimiento al primer nivel de salud, con lo cual se habría evitado que los ciudadanos que utilizaban los servicios tuvieran complicaciones y debieran utilizar los niveles segundo y tercero.

Otra prioridad debió ser la mejora de los hospitales, no solo en términos de funcionamiento y abastecimiento, sino de la infraestructura. Aunado a eso, la red hospitalaria no fue ampliada.

Por ello, las próximas autoridades deberán hacer una seria reestructuración del servicio de salud público.

Lo único que se hizo en esos términos, en la administración de Morales, fue por medio de un acuerdo ministerial, el cual tuvo un alcance reducido.

También se tiene que pensar en la dignificación del personal en materia de salarios, prestaciones, estabilidad y suministro necesario de todas las herramientas y objetos que utilizan.

La negociación entre el Ministerio de Salud y los trabajadores que se dio a lo largo de 2019 fue oportuna y necesaria, pero sus resultados solo fueron un paliativo a la problemática.

Economía

Erick Coyoy, exministro de Economía

“A pesar de la ausencia de políticas públicas para el mejoramiento de la economía nacional, se han dado resultados positivos”

Hay que separar el desempeño económico del país de la gestión gubernamental porque realmente no ha tenido una influencia decisiva. Por ejemplo, en 2019 hubo un crecimiento del 3.5 por ciento en materia económica, mayor al de años pasados, pero en realidad no tiene nada que ver con la gestión gubernamental, sino con la reactivación de algunos sectores, como la construcción, que habían estado estancados y que este año reportaron un repunte.

Otro factor que ha influido, con respecto al año anterior, es el ingreso de remesas familiares. Esto no tiene nada que ver con la administración pública. Sin embargo, la ausencia de políticas públicas para la generación de empleo ha derivado en el incremento de la migración.

En resumen, a pesar de la ausencia de políticas públicas para el mejoramiento de la economía nacional, se han dado resultados positivos, los cuales tienen relación específicamente con la iniciativa privada.

La labor o la función del Estado en materia económica, y para su desarrollo, es de facilitador. No le corresponde ser el generador de inversión y de empleo, sino de dotar a los actores de las herramientas necesarias para que estos puedan realizar sus operaciones. No obstante, no se ha cumplido con esa función del Estado de ser facilitador para que la actividad económica sea dinámica. Se puede calificar dicha situación como que no hubo una política activa.

En el último año las exportaciones alcanzaron un crecimiento del 1 por ciento con relación a 2018, es decir que ha estado en lo mínimo.

La Vicepresidencia es la que dirige el Gabinete Económico y esa dependencia tuvo un rol totalmente nulo en ese ámbito.

Aspectos que sí tienen que ver con el Estado y su función, hablando en términos económicos, es la lucha contra la desnutrición. Ese flagelo surge por el poco acceso de los ciudadanos a los recursos para cubrir sus necesidades básicas de alimentación.

Durante la última gestión gubernamental hubo un deterioro en las labores para combatir el crecimiento de la desnutrición en el país, específicamente en las áreas rurales.