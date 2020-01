Giammattei felicita a presidenta de China (Taiwán) por lograr su reelección

El presidente electo Alejandro Giammattei felicitó a la presidenta de la República de China (Taiwán), Tsai Ing-wen, por lograr su reelección.

Además, Giammattei indicó que reitera "el compromiso de trabajar juntos por el bien de nuestras naciones".

Por su parte, el gobierno de ese país respondió al saludo del presidente electo por medio de las redes sociales oficiales del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Thank you, @DrGiammattei, for the warm #TaiwanElection congratulatory message. @iingwen & the government & people of #Taiwan treasure the deep friendship & rock-solid support of #CentralAmerica partner #Guatemala. https://t.co/o3FCRWmHyb

— 外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC (Taiwan) 🇹🇼 (@MOFA_Taiwan) January 11, 2020