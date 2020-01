VIDEO. Madre de menor que murió en Año Nuevo en EE. UU. busca repatriar su cuerpo

En el día de Año Nuevo, en el suroeste de Denver, fue asesinado un menor de 15 años que fue identificado como "Wayli Gonsales", nacido en Guatemala.

Esto fue dado a conocer por medios y autoridades de Denver, Colorado, en Estados Unidos.

Por su parte, este lunes 6 de enero el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) indicó que realizan una investigación.

De acuerdo con información de "The Denver Channel", Wayli Alvarado-González, de 15 años, fue apuñalado fatalmente en las afueras de una estación de servicio 7-Eleven, cerda de West Jewell Avenue y South Sheridan Boulevard.

La policía encontró su cuerpo a eso de las 3 de la mañana tras llegar debido a una llamada de asalto en ese lugar.

En primera instancia fue reportada una balacera en el lugar y una víctima mortal por parte del Departamento de Policía de Denver.

Update: the victim in this case has been identified as a juvenile male in his mid teens. The cause of death is under investigation at this time. We are requesting assistance from the community. Anyone with information is asked to call Crime Stoppers at 720.913.STOP (7867) https://t.co/CmTHD7TYVi

— Denver Police Dept. (@DenverPolice) January 1, 2020