Las reacciones tras la convulsa jornada parlamentaria en Venezuela

El gobierno de Nicolás Maduro impidió el libre acceso de diputados a la Asamblea Nacional de Venezuela que debía elegir el domingo a su presidente, lo que dio lugar a que se celebrara una sesión sin cuórum en la que se autoproclamó jefe de la cámara con el apoyo del chavismo el diputado Luis Parra, rival de Guaidó.

Estas son las principales reacciones internacionales:

Un alto funcionario estadounidense rechazó las "acciones desesperadas" de las fuerzas de seguridad de Venezuela y "del régimen de Maduro de evitar ilegalmente y a la fuerza que @JGuaido y la mayoría de diputados de la @AsambleaVE ingresaran al edificio".

En su tuit, el subsecretario interino de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, dijo que la votación "es una farsa" por no cumplir con "los estándares constitucionales mínimos".

"@JGuaido sigue siendo el Presidente Interino de #Venezuela bajo la constitución. La falsa sesión de la Asamblea Nacional de esta mañana careció de quórum legal. No hubo voto", indicó Kozak.

Congratulations to @JGuaido on his re-election to the @AsambleaVE! Arrests, bribes and blocking access to its building were unable to derail #Venezuela’s National Assembly. Only a transitional government organizing free and fair presidential elections can end the crisis.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 6, 2020