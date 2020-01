Se realiza la Cabalgata de los Reyes Magos en el Paseo de la Sexta

View this post on Instagram

¿Qué celebramos hoy? La Epifanía del Señor, una fiesta muy antigua que nos recuerda que Cristo es el centro y luz de nuestras vidas y que vino a este mundo a salvarnos a todos. Conoce un poco más sobre esta fiesta y comparte nuestra publicación con tus amigos. Síguenos en nuestras redes sociales Fb @elcalvariogt Ig @elcalvariogt Tw @elcalvario_gt #EpifaníaDelSeñor #CalvarioGt #AñoLitúrgico