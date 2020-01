VIDEO. Joven le pide matrimonio en food court de centro comercial y causa furor

El usuario Fernando Gonzales compartió en su cuenta de Facebook el video que captó todo el momento de la emotiva propuesta de matrimonio.

El joven se subió a una de las sillas en una food court (plaza de comidas) de un centro comercial, ubicado en la zona 17. Desde allí, llamó la atención de los comensales para anunciarles lo que iba a hacer.

"Voy a hacer algo que nunca había en la vida", indica Fernando y desciende de la silla con el anillo en la mano.

Es en ese momento en el que la mayoría de comensales presta atención a lo que va a suceder.

El enamorado hombre le pide a la chica que se levante, entre los aplausos del público, y el entrega el anillo.

Aplauden romántica petición

Luego de que la joven acepta la propuesta y le colocan el anillo, el joven la besa y le besa el abdomen.

El hecho fue captado por diferentes usuarios, quienes aplaudieron la propuesta, que fue catalogada como muy romántica y valiente.

El video del joven generó decenas de comentarios y felicitaciones en la referida red social.

"Cuando se ama no importa el lugar, tampoco importa la gente que esté a tu alrededor. Bendiciones y que en sus corazones gobierne el amor y La Paz 😍 me encantó", "¡¡¡Felicidades!!! Lo importante es el amor y no los lujos. Veo mucha gente compartiendo para burlarse, pero solo quien en realidad tiene amor puro y sincero no le tiene miedo a estos actos", son algunos de los mensajes que le dejaron.