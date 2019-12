China suprimirá centros de detención para prostitutas y sus clientes

Los parlamentarios chinos votaron el sábado la abolición del sistema penal "prisión y educación" que permite a la policía mantener en detención, sin acusación formal, a prostitutas y sus clientes durante una duración de hasta dos años, informó la agencia oficial Xinhua.

Este sistema arbitrario de detención, en vigor desde hace casi tres décadas, dejará de existir a partir del 29 de diciembre, y las personas detenidas en "centros de educación" deberán ser liberadas inmediatamente, indicó la agencia.

Según sus detractores, estos centros tienen poco que ver con la educación.

Las prostitutas son víctimas en estos centros de "violencia policial, trabajos forzados, tests obligatorios de enfermedades de transmisión sexual, humillación y violencia física", según Shen Tingting, una responsable de Asia Catalyst, una asociación que defiende los derechos de las comunidades marginadas.

Our own Tingting Shen quoted in this article on China's so-called "education" centres where sex workers are detained for up to 2 years without any due process. The conditions are abysmal; we documented them by interviewing women who'd be keep there. https://t.co/HpYNRRSUiA pic.twitter.com/4jgA7c8EsJ

— Asia Catalyst (@AsiaCatalyst) March 19, 2019