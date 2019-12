VIDEO. Otorgan asilo en EE. UU. a madre guatemalteca víctima de violencia

El gobierno de Estados Unidos aprobó el asilo para una mujer guatemalteca que huyó del país debido a que sufrió violencia doméstica.

Precisamente, el haber sufrido este tipo de abuso y tras haber decidido tomar a su hijo y huir de su esposo, fue el argumento principal para que le otorgaran el asilo en el país norteamericano.

Julia Margarita Tomas sufrió la agresividad y violencia de su esposo quien inclusive amenazó a sus hijos con un machete, según relata.

La cadena estadounidense "Univision" compartió el relato de cuando Tomas tomó a Juan, el más pequeño de sus 8 hijos, y se fue de nuestro país.

Mi hijo me llama y me dijo "mamá, mi papá me quería no sé si matarme, me corrió con machete", cuenta entre lágrimas.