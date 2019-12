IGSS reconoce el talento de médico que tocó música navideña

Henry Javier Velásquez Moreno es el médico anestesista que el pasado martes 24 de diciembre fue captado en video en las instalaciones del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) de la zona 9 mientras interpretaba música navideña con su violín.

Las imágenes de la interpretación de Velásquez Moreno se difundieron por las redes sociales desde la Nochebuena, momento en el cual compartió con las mujeres internadas en el área de encamamiento del Hospital General de Enfermedades del Seguro Social.

Este viernes 27 de diciembre el IGSS publicó una nota con motivo de la acción del galeno y la reacción de quienes pudieron deleitarse con la música que tocó, la cual se encuentra en el sitio web de la entidad.

"El 24 de diciembre me sentía muy triste, pues era la primera vez que no pasaría esta fecha con mi familia por motivo de estar hospitalizada, pero al escuchar el popurrí de villancicos interpretados por el doctor Velásquez me llené de entusiasmo y empecé a aplaudir su gran gesto de amor y cariño", dijo Olga Aldana, una de las internas, según la nota de "Noticias IGSS".