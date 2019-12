Expareja de José Manuel Morales denuncia temor en redes: "le tengo miedo a esta gente"

Por medio de sus redes sociales, Fabiola Barcenas, expareja de José Manuel Morales, realizó varios señalamientos sobre su relación con el hijo del presidente Jimmy Morales.

"Estoy cansada, esta familia es lo peor que pudo pasarme en la vida, ¡les tengo miedo! Como bien sabrán muchos el honorable Presidente de guatemala es el abuelo de mi hija, y es lo peor que me pudo pasar", señaló la joven.

Señaló que escribió dicho comentario de forma pública ya que le teme a la familia presidencial.

"Lo escribo aquí porque le tengo miedo a esta gente y quiero dejar evidencia por si en algún momento me llegan a quitar a mi hija esta gente con el abuso de poder que tienen son capaces de cualquier cosa, estoy cansada y lo único que quiero es que me dejen en paz a mi y a mi hija", añadió.

Manutención

De acuerdo con Barcenas, recibe una manutención por parte de Morales, que asciende a Q2 mil. Sin embargo, señaló presiones y aseguró que está siendo demandada por Morales por no permitirle ver a la menor.

Sin embargo, afirmó que se encontró con Morales en un lugar público y él evitó saludar a la menor argumentando que no es el día que le corresponde estar con ella.

"Solo yo sé lo que me ha costado salir adelante con ella. Mi hija no vive en lujos, no tiene los mismos beneficios de ellos, somos una familia humilde y ellos solo quieren aparentar ser buena familia con mi hija", añadió.

Señaló temor de atravesar por un nuevo proceso legal por su publicación. "Que no les extrañe que en enero nuevamente visite un juzgado que de seguro me demandan por esto".

Facebook

Señalamientos

Alfredo Brito, secretario de comunicación de la Presidencia, indicó a Publinews por vía telefónica que no emitirán ninguna postura desde esa dependencia por los señalamientos a la familia presidencial.

Añadió que se trata de un tema privado del hijo del mandatario.