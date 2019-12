Hombre encuentra al dueño de una mochila con 16 mil euros y regalos de Navidad

Todos los días hay actos que son dignos de contar y que atraviesan fronteras para llevar esperanza y contagiarse de buenas acciones.

Esta Navidad un alemán de 63 años recibió el mejor regalo luego de haber extraviado lo más valioso que portaba ese día.

Una persona encontró y devolvió intacta una mochila con varios regalos y 16 mil euros en efectivo que había olvidado en plena calle.

Un hombre alertó a la policía después de haber encontrado el bolso, en la ciudad de Krefeld, en el oeste de Alemania, poco antes de medianoche, el 24 de diciembre. El propietario lo había olvidado al pie de un árbol.

Los policías identificaron rápidamente al dueño, que pudo recuperar los regalos y el dinero.

Pero el hombre que encontró el bolso se negó a recibir los casi 500 euros de recompensa que le correspondían, según las normas alemanas. Dijo que no era necesario porque "era Navidad", explicó la policía de Krefeld en Facebook.

Otra acción llamó la atención del mundo recientemente. Este hecho ocurrió en los Estados Unidos.

Un hombre de barba blanca robó un banco dos días antes de Navidad, pero en lugar de guardar el motín, lo arrojó al aire deseando a los transeúntes una feliz Navidad en Colorado Springs, informaron medios estadounidenses.

La policía de Colorado confirmó en un comunicado que un "anciano hombre blanco" robó el Academy Bank en Colorado Springs, después de haber amenazado a los trabajadores con un arma no identificada y haberse ido con una cantidad de dinero indeterminada el lunes hacia el mediodía.

“He started throwing the money out of the bag and said ‘Merry Christmas!’…so everyone picked it up and gave it back to the teller. “

A festive robbery, as far as robberies go.

Logging the interview now, full story in an hour. pic.twitter.com/XFIqXpktJT

— Spencer Wilson (@Spencer_WNews) December 23, 2019