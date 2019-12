Un "Santa Claus ladrón" celebra la Navidad arrojando dinero a transeúntes

Un hombre de barba blanca robó un banco dos días antes de Navidad, pero en lugar de guardar el motín, lo arrojó al aire deseando a los transeúntes una feliz Navidad en Colorado Springs, informaron medios estadounidenses.

La policía de Colorado confirmó en un comunicado que un "anciano hombre blanco" robó el Academy Bank en Colorado Springs, después de haber amenazado a los trabajadores con un arma no identificada y haberse ido con una cantidad de dinero indeterminada el lunes hacia el mediodía.

On December 23, David Oliver was booked into the El Paso County Criminal Justice Center following a bank robbery in the 00 block of Tejon Street. Police Blotter #27498 https://t.co/CjbvRoi0Lc

"Empezó a sacar dinero de la bolsa y a lanzarlo y dijo '¡Feliz Navidad'!", afirmó Dion Pascale, un testigo, a la cadena local KKTV 11 News.

Por su parte, Spencer Wilson, reportero de dicha cadena, indicó en una primera instancia que habían localizado a dicha persona y lo estaban entrevistando.

“He started throwing the money out of the bag and said ‘Merry Christmas!’…so everyone picked it up and gave it back to the teller. “

A festive robbery, as far as robberies go.

