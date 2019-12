Principales sospechosos, absueltos en juicio por asesinato de Jamal Khashoggi

Cinco sauditas fueron condenados a muerte este lunes por el asesinato de Jamal Khashoggi, periodista saudita colaborador del Washington Post, ocurrido en octubre de 2018.

El fallo, no obstante, absolvió el consejero del príncipe Mohammed bin Salmán y un responsable de la inteligencia saudita, considerados los máximos sospechosos del crimen.

Khashoggi fue asesinado durante una operación que sumió a Arabia Saudita en una de sus peores crisis diplomáticas y que empañó la imagen del príncipe heredero, sospechoso de haber ordenado el asesinato.

El periodista, crítico con el régimen saudita, fue estrangulado y descuartizado por un equipo de 15 hombres en el consulado saudita en Estambul, según responsables turcos.

Sus restos nunca fueron hallados.

"Han sido condenados a muerte cinco hombres que participaron directamente en el asesinato", dijo el fiscal.

Sin embargo, Saud al Qahtani, consejero del príncipe, y el número dos de los servicios de inteligencia, el general Ahmed al Assiri, considerados los dos sospechosos principales, fueron absueltos.

El general Assiri era sospechoso de haber supervisado el asesinato del periodista y de haber sido aconsejado por Saud al Qahtani.

Saud al Qahtani fue investigado pero no acusado por "falta de pruebas" y Assiri fue investigado y acusado pero absuelto por las mismas razones.

"El veredicto sirve para blanquear y no aporta ni justicia ni verdad para Khashoggi y sus familiares", denunció Lynn Maalouf, directora de investigaciones sobre Oriente Medio en Amnistía Internacional (AI).

"El veredicto no logra dirimir sobre la implicación de las autoridades sauditas en el crimen", agregó, recordando que el juicio se celebró a puertas cerradas.

Por su parte, Agnès Callamard, relatora especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones sumarias, consideró que el asesinato de Khashoggi fue una "ejecución extrajudicial de la que Arabia Saudita es responsable".

Why the sentence today is anything BUT Justice for #JamalKhashoggi: a) the hearings were held behind closed door even though none of the justification for holding a trial in camera under international law applied to this particular trial

