INE actualiza el censo, hay 16.3 millones de habitantes

Tres meses después de que el Instituto Nacional de Estadística (INE) presentara los datos preliminares del censo de población y vivienda, esta semana oficializó la información y determinó que hay 16.3 millones de habitantes.

El censo contabilizó a 2018, ocho millones 50 mil hombres, mientras que mujeres fueron ocho millones 296 mujeres.

Siendo la población de cero a 34 años la mayoritaria y que sobrepasa los 12 millones de personas. El resto está entre las edades de 35 a cien o más.

En la justificación del informe menciona que la población omitida no fue contabilizada porque no se logró acceder al área, ya sea por urbanización privada, por conflictos territoriales o seguridad ciudadana, también el entrevistado no mencionó a alguna persona que vive en el hogar o porque las personas no quisieron responder la encuesta.

Censo revela que solo el 24.3% de las mujeres son jefas de su hogar De acuerdo con los datos del Censo de Población y Vivienda realizado en 2018, Guatemala cuenta con 14 millones 901 mil 286 habitantes. La cifra generó dudas porque en 2002, cuando se hizo la última medición, en el país había 11 millones 237 mil personas. Se detalló que la tasa de crecimiento intercensal (16 años) fue de 1.8%.

El informe actualizado se explicó que el 91% de la población fue efectivamente censada y el 9% fue por omisión censal.

El ministro de Economía, Acisclo Valladares, presentó en septiembre los datos preliminares del censo población, con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas, donde se informó que eran 14.9 millones de personas.

Componentes del censo

Otros factores que se tomaron en cuenta en la metodología de los componentes demográficos para el censo fue la fecundidad, mortalidad y migración. Entre los cuales se determinó que en el país ha habido un descenso sostenido de la fecundidad, ya que entre 2018 y 2019, fueron 2.7 hijos por mujer.

También en la mortalidad infantil se ha observado una disminución, pues en los últimos años era un promedio de 22.3 y a principios del siglo era 40.2, y en los años 1975 y 1976 fueron 102.6.

En cuanto a migración el país se caracteriza por ser un país con saldo negativo, es decir que es mayor el número de emigrantes que de inmigrantes.