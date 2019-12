¡Así se vivió el 2019! Top 6 de las noticias del año

Te compartimos las noticias del año que pasarán a los libros de nuestra historia.

1. Furia en las calles

Este fue un año marcado por protestas sociales. Las calles “ardieron” principalmente en América Latina, con manifestaciones y enfrentamientos en: Venezuela, tras la proclamación de Juan Guaidó como presidente; Haití, exigiendo la renuncia del mandatario Jovenel Moïse; Ecuador, tras el aumento al precio del combustible; Bolivia, después de las elecciones en las que Evo Morales buscaba un cuarto mandato; y en Chile, ante la profunda desigualdad social.

También se registraron intensas protestas en Hong Kong, Francia, Líbano, Irán e Irak; así como tuvo importante presencia el movimiento feminista y la lucha contra el cambio climático.

Publinews Internacional

2. Explorando los rincones del espacio

La humanidad continuó explorando el espacio y asombrándose con sus descubrimientos. La sonda china Chang’e 4, mostró a la humanidad el lado oscuro de la Luna, zona menos explorada del satélite.

Por otro lado, el 10 de abril se reveló la primera fotografía de un agujero negro localizado en el centro de la galaxia M87, logrado por Event Horizon Telescope, una colaboración en la que participaron cerca de 200 científicos.

Luna / Publinews Internacional

3. Muere el fundador del Estado Islámico

En marzo, el grupo terrorista Estado Islámico perdió el control del último territorio existente desde que en 2014 se autoproclamara su califato. Fue en 2019 cuando reapareció su fundador Abu Bakr al-Baghdadi, cuya muerte se especulaba.

Abu Bakr al-Baghdadi / Publinews Internacional

El 26 de octubre, Abu Bakr Al-Baghdadi murió durante un operativo especial ejecutado por Estados Unidos. Hizo detonar un chaleco suicida mientras era perseguido por un túnel.

4. El fin de varias eras

El 26 de abril se estrenó “Avengers: Endgame”, rompiendo varios récords y convirtiéndose en la película de mayor recaudación en la historia. Con dos mil 798 millones de dólares en recaudaciones, superando a “Avatar”, “Titanic” y “Star Wars: The Force Awakens”.

Pero no fue el único final. También se despidieron las exitosas series “Game of Thrones”, de HBO, tras ocho temporadas; y The Big Bang Theory”, que llegó a su fin después de 12 años de emisión.

Game of Thrones / Publinews Internacional

5. Fuego imbatible

El incendio en la Catedral de Notre-Dame en París, ocurrido el 15 de abril, enlutó al mundo, ya que provocó incalculables daños a la construcción que data de hace más de 600 años.

Un incendio similar acabó con gran parte del Castillo Shuri, en Japón, el 31 de octubre. La construcción, de casi 500 años, ha sido reconstruida en otras ocasiones, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial.

Los incendios forestales en el Amazonas y en otras partes del mundo, como Australia, también llamaron la atención de los defensores del medioambiente.

Notre Dame / Publinews Internacional

6. Juicio a Joaquín “el Chapo” Guzmán

El capo mexicano, que escapó dos veces de prisión antes de su captura final en 2016 y su extradición a EE. UU., fue declarado culpable de varios cargos criminales (incluyendo asesinato, lavado de dinero, narcotráfico y crimen organizado) relacionados con su liderazgo en el Cártel de Sinaloa. En el juicio del año, el 12 de febrero, el hombre de 62 años de edad fue sentenciado a cadena perpetua más 30 años de prisión.