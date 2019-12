La Casa Blanca: "Uno de los episodios políticos más vergonzosos en la historia de la nación"

Mediante un comunicado, la Casa Blanca se refirió al "impeachment" contra el presidente estadounidense Donald Trump como un "episodio vergonzoso".

Por otra parte, destacaron que esto también pasa por la vergüenza debido a que no hubo ni un solo voto republicano.

The President is confident the Senate will restore regular order, fairness, and due process, and will continue to work tirelessly to address the needs and priorities of the American people, as he has since the day he took office.

— The White House (@WhiteHouse) December 19, 2019