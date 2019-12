Estados Unidos sanciona al hijo del nicaragüense Daniel Ortega

El Gobierno de Estados Unidos sancionó el jueves a Rafael Ortega Murillo, hijo del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y de la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, por lavado de activos y corrupción en detrimento del pueblo nicaragüense.

"Rafael Ortega es el administrador de dinero clave detrás de los esquemas financieros ilícitos de la familia Ortega. El Tesoro está apuntando a Rafael y las compañías que posee y usa para lavar dinero para apuntalar el régimen de Ortega a expensas del pueblo nicaragüense", dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, al anunciar las medidas.

Treasury sanctions son of Nicaraguan President Ortega for money laundering and supporting corruption. https://t.co/uGaixNg6qm

— Treasury Department (@USTreasury) December 12, 2019