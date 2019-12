¿Por qué hay cremas tan caras? Acá lo explicamos

View this post on Instagram

Keep your skin moisturized ! 💦 Black Rose Skin Infusion Cream brings you freshness and long-lasting comfort. . Gardez votre peau hydratée ! 💦 Avec le Baume-en-Eau à la Rose Noire, le teint apparait immédiatement plus frais et éclatant. . . . #sisleyblackrose #skincareproduct #skincarelover #skincare #hydratedskin