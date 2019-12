Justin Timberlake rompe el silencio y confiesa la supuesta infidelidad con Alisha Wainwright

Hace dos semanas, se hizo público un video en el que aparece Justin Timberlake en una supuesta situación romántica con su compañera de reparto en la cinta Palmer, Alisha Wainwright. El cantante fue captado pasado de copas, tomándole la mano a la actriz y mientras ella se apoyaba en su pierna.

Después de la persecución mediática que ha tenido en estos días. El también actor ha decidido romper el silencio y, a través de un comunicado difundido en sus redes sociales, quiso aclarar la situación.

hmmm justin timberlake….let me go listen to what goes around real quick pic.twitter.com/jjfDxXRnmL

— 。・゚゚・ We deserve a soft epilogue, my love ・゚゚・。 (@dracoslmalfoy) November 23, 2019